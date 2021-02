Auch ein lange zurückliegendes Delikt entgeht nicht seiner weiteren Verfolgung und Rechtssprechung. Ein mittlerweile 32 Jahre alter Familienvater aus Münster saß nun wegen Betruges auf der Anklagebank des Amtsgerichts Steinfurt.

In der Zeit vom 1. März bis 31. Oktober 2016 bezog der bereits wegen Betruges vorbestrafte Mann Berufsausbildungsbeihilfe, obwohl er schon Ende Februar 2016 seine Berufsausbildung vorzeitig abgebrochen hatte. Insgesamt 2721 Euro hatte der Angeklagte vom Jobcenter in Altenberge unrechtmäßig erhalten, das ihm noch die Möglichkeit offerierte, den Betrag ohne Anzeige zurückzuzahlen. Doch der sich aktuell in Kurzarbeit befindliche Schichtleiter eines Gastronomiebetriebes ließ die Zeit verstreichen, ohne sich beim Altenberger Jobcenter zu melden. Deshalb wurde der Beschuldigte angezeigt und erhielt letztendlich einen Strafbefehl, gegen den er jedoch Einspruch eingelegt hatte.

Strafbefehl

„Ich hatte niemals die Absicht und den Vorsatz zu betrügen“, bestritt der Vater eines acht Monate alten Sohnes, dem Jobcenter Altenberge die zu viel bezahlte Berufsausbildungsbeihilfe vorzuenthalten.

350 Euro hatte der ohne Rechtsbeistand erschienene Angeklagte anfänglich zurückbezahlt. Die Richterin widersprach jedoch seinen Ausführungen: „Sie haben sich auch nach mehrmaliger Aufforderung der Behörde nicht gemeldet, den ausstehenden Betrag zurückzahlen zu wollen und mir vor der Verhandlung eine E-Mail geschickt, dass sie sich jetzt zu Ratenzahlungen einverstanden erklärt hätten. Das zeigt mir aber, dass sie eine hohe kriminelle Energie und die möglichen Folgen in Kauf genommen haben.“

875 Euro

Sichtlich geschockt ruderte der 32-Jährige zurück und sah ein, dass er sich falsch verhalten habe. Die Staatsanwältin bemängelte in ihrem Plädoyer die späte Einsicht des Beschuldigten: „Ich hätte mir mehr Verständnis für Ihre begangene Straftat gewünscht.“ Sie forderte eine Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro, die Zurückbezahlung des noch offenen Betrages der Berufsausbildungsbeihilfe (2471 Euro) und die Übernahme der Gerichtskosten. Die Richterin reduzierte die Geldstrafe angesichts der wegen des Lockdowns aktuellen beruflichen Situation und engen finanziellen Lage und verurteilte den Täter zu 875 Euro.