Die Geburt eines Kindes bringt so manch ungeahnte Veränderungen mit sich und kann das Familienleben gehörig auf den Kopf stellen. Alltägliche Herausforderungen und viele Fragen, die sich junge Eltern stellen, gehen damit einher. Entwickelt sich mein Baby gut? Warum schreit mein Kind so viel und was kann ich tun? Wie kann ich meinem Baby bei Bauchweh helfen? Auf diese und viele andere Fragen sollen Eltern Antworten bekommen in der Babysprechstunde beim Familienbündnis im Haus Kindertraum Am Hang 5, an jedem Donnerstag von 9.30 bis 11.30 Uhr.

Kinderkrankenschwester

Um Mütter und Väter in dieser Zeit gut zu begleiten, bietet das Familienbündnis, ab dem morgigen Donnerstag (4. März) eine offene Babysprechstunde an. Eltern sollen an diesem Vormittag Rat und Hilfe zu allen Themen rund ums Baby und Kleinkind bekommen. Zusätzlich können Eltern ihr Kind wiegen und messen lassen.

Kindertraum

Die Babysprechstunde wird von Ina Dömer, erfahrene Kinderkrankenschwester und selbst Mutter dreier Kinder angeboten, teilt das Bündnis mit. Die Babysprechstunde verstehe sich als ergänzendes Angebot für junge Eltern zu den gewohnten Untersuchungen beim Kinderarzt und der Hebammenbetreuung. Die Beratung ist für die Eltern kostenlos.