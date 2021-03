Lange wird es nicht mehr dauern, dann wird die Firma epcan/Muenet mit dem Ausbau des Glasfasernetzes im Innenbereich von Altenberge beginnen. In wenigen Wochen, so Sebastian Nebel, in der Gemeinde unter anderem zuständig für Wirtschaftsförderung, in der jüngsten Sitzung des Haupt-, Wirtschafts-, Finanz- und Digitalisierungs-Ausschusses, möchte das Unternehmen mit den Arbeiten beginnen. Ein entsprechender Ausbauantrag sei gestellt worden.