Familien sollen entlastet werden

Eltern von Kindern, die derzeit an außerunterrichtlichen Angeboten im Zuge der offenen Ganztagsschule teilnehmen, müssen derzeit grundsätzlich einen Beitrag zahlen – und zwar gestaffelt nach der Höhe des Einkommens. Die Spannbreite reicht für das erste Kind von fünf Euro im Monat (bis 12 000 Euro Brutto-Jahreseinkommen) bis zu maximal 150 Euro pro Monat (über 70 000 Euro Jahreseinkommen). An dieser Staffelung möchte die SPD allerdings rütteln.

150 Euro

Dazu hat sie im Zuge der Haushaltsberatungen einen Antrag auf Änderung der Satzung eingereicht: „Uns ist wichtig, Familien zu entlasten“, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Lisa Holt­stiege-Tauch in der jüngsten Sitzung des Haupt-, Wirtschafts-, Finanz- und Digitalisierungs-Ausschusses. Der Beschlussvorschlag der Sozialdemokraten: Künftig sollen Eltern bis zu einem Familieneinkommen in Höhe von 40 000 Euro keine Beiträge mehr zahlen.

Hauptausschuss

Alle anderen Parteien sehen zwar grundsätzlich eine Änderung der Elternbeiträge für angemessen, jedoch ab welchem Einkommen die Beiträge beginnen sollen, darüber herrscht noch keine Einigkeit. So verwies Matthias Große Wiedemann (CDU) auf die Kita-Beitragstabelle, die ab einem Einkommen ab 24 000 Euro Beiträge vorsieht. Ursula Kißling ( Grüne ) „befürwortet grundsätzlich“ den Antrag der SPD, schlug jedoch vor, in den bislang vorhandenen Stufen zu bleiben. Dann müssten Eltern ab einem Jahreseinkommen in Höhe von 36 000 Euro Beiträge zahlen, so die Vorschlag der Grünen-Fraktionssprecherin Kißling. Zudem könnten ihrer Ansicht nach „Besserverdienende“ künftig höhere Beiträge zahlen. Auch Nils Gilles von der FDP konnte sich den Einstieg bei einem Jahreseinkommen von 36 000 Euro vorstellen.

Münster

Im Vorfeld ihres Antrags hatte die SPD auch in Nachbarkommunen die Beitragsstruktur im Offenen Ganztag unter die Lupe genommen. In Altenberge ist bei einem Jahreseinkommen bis 36 000 Euro ein monatlicher Beitrag von 60 Euro zu zahlen. Zum Vergleich: In Münster ist bis zu einem Jahreseinkommen von 37 000 Euro kein Elternbeitrag zu zahlen, so die Sozialdemokraten.

Würde dem Antrag der SPD gefolgt, fehle der OGS etwa 49 000 Euro pro Schuljahr. Dieser Betrag müsse dann im Haushalt für 2021 eingestellt werden.

Bis zur Sitzung des Hauptausschusses am Montag (8. März) soll die Gemeinde nun exakt die Höhe der zu erwartendenden Mindereinnahmen ermitteln und den Kommunalpolitikern zur Abstimmung vorlegen.