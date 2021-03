Mit der Forderung der Grünen und der SPD, den Grünanteil von aktuell 13 auf 35 Prozent zu erhöhen und den Anteil der Einfamilienhäuser auf maximal 20 Prozent zu beschränken, kann sich die CDU-Fraktion nicht anfreunden: „Das halten wir für die falsche Weichenstellung“, so die Christdemokraten in einer Pressemitteilung. 117000 Quadratmeter Rückblick: Für die Bebauung der rund 117 000 Quadratmeter großen Potenzialfläche auf dem Bahnhofshügel wurden in den vergangenen zwei Jahren im Rahmen eines Wettbewerbs drei Entwürfe erarbeitet. Durch Ratsbeschluss wurde der Städtebauliche Entwurf des Planungsbüros pbh GmbH/Swup GmbH als Grundlage für das sich jetzt anschließende Bauleitplanverfahren ausgewählt. Auch im Rahmen der Bürgerversammlung im Februar 2020 erhielt dieser Entwurf die meisten Stimmen. „Aus Sicht der CDU sollte es nun weitergehen“, so der Fraktionsvorsitzende Benedikt Schulze Hülshorst.