Schnee unterm Dach ist heikel

Viele hatten ihn nicht dort vermutet. Aber der starke Wind hatte vor vier Wochen feinen Pulverschnee bis hinauf auf den Dachboden getragen. Vielerorts hat er sich durch die Dachpfannen gedrückt – teilweise bis zu 30 Zentimeter hoch lag er auf dem ein oder anderen Dachboden. Und wer die ungeliebte weiße Pracht nicht rechtzeitig vom Dachboden weggeräumt hat, dem ist es passiert, dass die Schneeschmelze den Holzboden und die Dämmung durchnässte und das geschmolzene Wasser die Wände herunter lief. So entsteht ein Schaden, der in die Zehntausende gehen kann. Doch was zahlt die Versicherung?

Elementarversicherung

Sowohl in Altenberge als auch in Nordwalde haben sich Kunden aufgrund derartige Schäden bei ihren Versicherungen gemeldet. Allerdings mussten die Versicherer ihren Kunden in einigen Fällen schlechte Nachrichten überbringen.

„Wir hatten mehrere Schadenmeldungen unserer Kunden mit ganz unterschiedlichen Schadenbildern“, teilt Susanne Keckevoet von der Provinzial-Geschäftsstelle Wiewer & Knufmann in Altenberge, die auch in Nordwalde eine Geschäftsstelle betreibt, mit. Jeder Schadenfall sei individuell zu betrachten. Ihre Kunden hätten sie hier bestmöglich unterstützt. „Schäden, die durch Schneedruck entstanden sind, beispielsweise durch eingestürzte Terrassen-Überdachungen, sind über die Elementarversicherung abgesichert. Reine Feuchtigkeitsschäden, die ausschließlich durch die Schneeschmelze oder Schneeverwehungen entstanden sind, sind jedoch nicht versichert“, erklärt die Versicherungsbetriebswirtin und ergänzt: „Bei Fragen können sich unsere Kunden sehr gerne melden, dann prüfen wir den entstandenen Schaden und beraten sie und Interessierte zu diesem Thema.“

Wintereinbruch

Manuel Wiemann von der LVM-Versicherungsagentur in Nordwalde hatte eine Menge Kundenanfragen diesbezüglich: „Aber es gab so gut wie keine nennenswerte Schäden.“ Der Fachwirt für Versicherung und Finanzen ist davon überzeugt, dass diese Art von Schäden mittelfristig Bestandteil der Elementarversicherung sein werden. „Vor allem, weil so ein Wintereinbruch im Süden unseres Landes noch öfter eintreten kann.“

Auch bei Jörg Bussmann von der LVM-Versicherungsagentur Bussmann & Kraß in Altenberge hatten sich einige Kunden aufgrund von Schnee auf dem Dachboden gemeldet. „Aber nur in geringer Zahl“, sagt der Versicherungskaufmann. Bussmann weist darauf hin, dass derartige Ereignisse wie in der Nacht vom 6. auf den 7. Februar glücklicherweise sehr selten vorkommen. „Ich kann nur dazu raten, nach so einem Wintereinbruch sofort nachzuschauen und gegebenenfalls den Schnee schnell wegzuräumen, bevor er schmilzt“, betont der Fachmann und hebt hervor, dass so etwas meistens wegen eines Baumangels passiert „Ein kleiner Riss in einer Folie reicht schon“, weiß Jörg Bussmann, der wie auch Kollege Manuel Wiemann der Meinung ist, dass durch die Berichterstattung dieser Zeitung vor drei Wochen über Schnee auf Dachböden die Betroffenen vor größere Schäden bewahrt habe.

Dämmung

Deutsche Hersteller von Dachziegeln und -systemen, Fassaden und Dachentwässerungen, Dachdämmungen und -flächenfenstern plädieren für eine lückenlose Dachdämmung, damit künftig Flugschnee auf dem Dachboden vermieden werden kann. Für den Fall, dass tatsächlich Lücken in der Dachdämmung vorhanden sind, sollte umgehend ein Fachmann mit der genauen Prüfung und, wenn nötig, der Reparatur beauftragt werden.

Hier lohnt es sich, nicht bis zum Frühjahr zu warten. Denn ein undichtes Dach sowie eine beschädigte Dämmung führen zu einem erhöhten Energieverbrauch und können weitere Schäden an der Gebäudesubstanz hervorrufen – insbesondere dann, wenn Feuchtigkeit eindringt, raten die Unternehmen.