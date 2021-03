Zwar muss die Bestätigung noch schriftlich eintreffen – doch die mündliche Zusage kommt im Rathaus sehr gut an: Kein Wunder, schließlich hat Straßen NRW in einem Gespräch zugesagt, sämtliche Kosten für den neuen Fuß- und Radweg an der Münsterstraße (zwischen Aldi und dem Regionalgut) sowie die Umgestaltung der Laerstraße zu übernehmen. „Das ist sehr, sehr positiv“, sagte Sebastian Nebel , der zusammen mit Bürgermeister Karl Reinke bei einem Termin bei Straßen NRW in Coesfeld die Einzelheiten der Vereinbarung festzurrte.

Ablösevertrag

An der Münsterstraße soll ein kombinierter Geh- und Radweg mit einer Breite von 2,50 Meter gebaut werden. Allein dafür belaufen sich die Kosten auf etwa 350 000 Euro. Der Deal: Straßen NRW übernimmt die Kosten, dafür muss die Gemeinde die Pflege des Radweges übernehmen. Dafür muss noch ein entsprechender Ablösevertrag geschlossen werden, so Sebastian Nebel.

An der Laerstraße soll beidseitig ein 1,25 Meter breiter Schutzstreifen für Radfahrerinnen und Radfahrer angelegt werden. Ab der Theodor-Heuss-Straße dürfen dort künftig keine Pkw mehr parken. Die Kosten hierfür belaufen sich auf etwa 125 000 Euro, die ebenfalls von Straßen NRW übernommen werden sollen, kündigte Nebel an.

Finanzspritze

Die dritte Straße, die ebenfalls noch sicherer für Radfahrer gemacht werden soll, ist die Borghorster Straße. Ob hier allerdings auch Straßen NRW mit einer großen Finanzspritze der Gemeinde zur Seite steht, ist noch offen. Aber: Ganz aussichtslos scheint das Projekt nicht zu sein. Im Haushalt für 2021 werden 98 000 Euro an Planungskosten eingestellt. In der Hoffnung, dass Straßen NRW zu einem späteren Zeitpunkt diese Kosten übernimmt, so Sebastian Nebel in der jüngsten des Hauptausschusses. Bei der Borghorster Straße handelt es sich allerdings um eine größere Baumaßnahme, da das komplette Straßenprofil angepasst werden müsste. Geplant ist, neben dem Schutzstreifen einen Mehrzweckstreifen für Radler anzulegen. In Höhe der Einfahrt zur Gooiker Halle/Eiskeller ist zudem eine Querungshilfe geplant. Außerdem steht an der Borghorster Straße eine Kanalsanierung an. Wann, wie und in welchem Umfang diese durchgeführt werden soll, steht allerdings noch nicht fest.

Borghorster Straße

Ob der neue Radweg mit einer kompletten Deckensanierung bereits in 2021 in Angriff genommen werden kann, ist derzeit noch offen. Dennoch: Die Pläne sollen in diesem Jahr ausgearbeitet werden, damit sie für den Fall der Fälle bereitliegen.