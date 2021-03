Die Bebauung des Areals „Rönnenthal III“ nimmt nach und nach konkretere Züge an: In Sitzungen des Klimaschutz- und Bauausschusses beschäftigten sich die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nummer 92 (Rönnenthal, Teil III). Das Areal, das eine Gesamtfläche von etwa zwei Hektar aufweist, schließt direkt an das bestehende Wohngebiet Rönnenthal II an. Zwei Hektar Bauamtsleiter Christoph Rövekamp und Norbert Reimann vom Planungsbüro pbH aus Osnabrück stellten den aktuellen Stand der Planungen vor. Fest steht, in diesem neuen Wohngebiet soll es eine „Vielzahl von Wohnformen“ geben, kündigte Rövekamp an.