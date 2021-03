Altenberge -

Von Martin Schildwächter

Startschuss für das schnelle Internet im Innenbereich. An der Hanseller Straße rollte nun der Minibagger an, um die ersten Trassen auszuheben und dort Glasfaserkabel zu verlegen. Die Provider epcan und Muenet lassen die Kabel in einer Tiefe von 60 Zentimetern verlegen. Darüber ist die Gemeindeverwaltung sehr froh, die diese schonende Verlegetechnik begrüßt, hieß es beim ersten „Spatenstich“.