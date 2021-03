Es ist nicht das Gleiche

Fest verankert im Kalender der Events ist der Westfälische Genealogentag in der Gooiker Halle. Am Wochenende, Corona sei´s geschuldet, wurde der Neunte dieser Art in eine virtuelle Veranstaltung umgewandelt. „Virtuell war er nicht so gut wie analog“, meinte das Team des Altenberger Heimatvereins, das mit einem Messestand vertreten war. Kommuniziert wurde via Videokonferenz. Das Interesse war eher durchwachsen. Eine Erkenntnis, die auch weitere Anbieter aus nah und fern, nahezu 50 an der Zahl, mit nach Hause nahmen.

Dennoch waren viele auf der Suche nach ihren familiären Wurzeln. Gelegenheit, etwas darüber zu erfahren oder sich das Handwerkszeug anzueignen, gab es reichlich. Die Liste war lang und reichte von der Westfälischen Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung (WGGF), gemeinsam mit der Gemeinde und dem Heimatverein Altenberge Veranstalter, über zahlreiche Arbeitsgruppen zur Familienforschung und Familienkunde bis hin zum Archiv der Lippischen Landeskirche und Landeskirchenarchiv der Evangelischen Kirche von Westfalen.

Ahnenforschung wird digital

Der Computer ist auch in der Ahnenforschung zum wichtigsten Medium geworden. Selbst wenn es um Fakten aus der Vergangenheit geht, sind Innovationen notwendig. Für das Digitalisieren, Indexieren und Publizieren von genealogisch wertvollem Quellenmaterial engagiert sich der Verein für Computergenealogie, kurz „CompGen“. Der Messestand verlinkte zu einem Video, in dem Timo Kracke den Verein und seine Ziele vorstellte. „Wir stehen für Open Access, den freien Zugriff auf Quellen und Informationen zur Genealogischen Forschung in Deutschland und weltweit“, sagte er.

„Wir haben uns dafür eingesetzt, dass historische Kölner Stadtgeschichten, genealogische Daten alter Familien und Details vom Handel in früheren Zeiten auf einer Webseite verfügbar werden“, erläuterte Horst Reinhardt von „Timemachine Köln“, Teil eines internationalen Großprojektes, das Europas Kulturerbe digitalisieren und online zugänglich machen will.

Tipps für die eigene Recherche

Eher schleppend war das Interesse am Stand des Altenberger Heimatvereins. Doch wer den virtuellen Weg dorthin beschritt, war sehr angetan. „Eine Frau fragte nach ihren Urgroßvätern und deren Verwandten“, berichtete Felizitas Plettendorf . „Von unseren Informationen war sie ganz begeistert.“ Ein gebürtiger Altenberger, sagten sie und ihr Mann Rainer Plettendorf, will jetzt selbst in die Familienforschung einsteigen. „Wir zeigten ihm, wie er sich Daten besorgt und welchen Weg er bei den Recherchen am besten einschlägt.“ Tipps, wie mit Kirchenbüchern umzugehen ist und viele Unterlagen aus dem Personenstandsregister rundeten die Beratungen ab. Der Sonntag gehörte Online-Vorträgen.