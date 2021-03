Eine spannende Woche neigte sich am Sonntagabend um Punkt 18 Uhr dem Ende zu, als das Voting beim ersten Online-Männerballett-Turnier geschlossen wurde. „Bis zuletzt war es richtig spannend, es haben unglaublich viele Menschen für uns gestimmt! Das macht uns wahnsinnig stolz“, so die Entruper Buben in einer Pressemitteilung. Am Ende hieß es dann Gleichstand mit einer anderen starken Truppe und Platz eins für die Entruper Buben, das Männerballett des Entruper Schützenverein.