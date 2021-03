Auch in diesem Jahr wird die FDP wieder ihre jährliche Oster-Aktion durchführen und bunte Ostereier an die Altenbergerinnen und Altenberger verteilen.

„Auch und gerade in diesen schweren Zeiten möchten wir unsere Tradition aufrecht erhalten und den Menschen eine kleine Freude bereiten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Freidemokraten. Aufgrund der aktuellen Situation ist ein persönliches Verschenken auf dem Marktplatz und vor den Supermärkten nicht möglich. „Das ist sehr schade, da es dabei immer zu vielen interessanten Gesprächen gekommen ist“, so die Freidemokraten weiter.

Tradition

Daher wird der corona-konforme Ablauf des vergangenen Jahres wiederholt. Die Ostereier, die von einem landwirtschaftlichen Hof in Altenberge kommen, werden vor die Haustüren gestellt, dabei werden natürlich Mund-Nasen-Schutz und Handschuhe getragen. Die Verteilung findet am kommenden Mittwochabend (31. März) statt.

Vorbestellen

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die Ostereier haben möchten, müssen lediglich bis Dienstagabend (30. März) eine E-Mail mit Angabe der Adresse und der gewünschten Anzahl an Eiern (maximal sechs Stück) an markus.geuker@fdpaltenberge.de senden.