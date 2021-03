Der neugewählte Kulturbeirat hat in seiner konstituierenden Sitzung die bisherigen Vorstands-Vorsitzenden Christina Matthoff (TuS Altenberge) und Winfried Pabst (Musikschule) in ihre Ämter wiedergewählt und bereits Projektförderungen in Höhe von 5570 Euro genehmigt. Johannesgrundschule Insgesamt wurden sieben Projekte berücksichtigt: Für die Ausbildung eines „Lesehundes“, der dauerhaft in der Leseförderung eingesetzt werden soll, erhalten die Johannesschule und der Offene Ganztag 620 Euro. Für ein Konzert der „I-Love-Boogie“- Reihe der Kulturwerkstatt und des Kulturrings im Juni 2021 werden 800 Euro Zuschuss gewährt. Der Kulturring und die Kulturwerkstatt erhalten außerdem für die szenische Lesung „Dr. Jekyll und Mr.