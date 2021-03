Es ist eines der vielen Großprojekte, die in den nächsten Jahren in Altenberge umgesetzt werden sollen: der Rathausneubau. Das Vorhaben, aktuell wird mit Baukosten in Höhe von zwölf Millionen Euro kalkuliert, nimmt nun Fahrt auf. Die europaweite Wettbewerbs-Bekanntmachung wurde nun veröffentlicht. Zuvor hatten sich die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker darauf geeinigt, am von der Verwaltung vorgeschlagenen Architektenwettbewerb festzuhalten. Die CDU hatte die Idee ins Spiel gebracht, im Zuge eines Gutachterverfahrens, ähnlich wie beim Bau der neuen Grundschule, einen Architekten oder eine Architektin zu finden. Doch davon wurde jetzt Abstand genommen.