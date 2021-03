„Wenn es wieder möglich ist, dann geht es weiter mit Kreativität und Kultur“, sagt Susanne Opp Scholzen, als sie zusammen mit Martina Lückener und Moritz Stork das neue Programm der Kulturwerkstatt vorstellt. Im Moment sind die Türen der Kulturwerkstatt an der Bahnhofstraße noch geschlossen, aber alle Hoffnung liegt auf den Monaten nach Ostern, um wieder Workshops und die Freitags-Lounge aufnehmen zu können. Opp Scholzen weiter: „Natürlich immer unter angepassten Corona-Schutzbedingungen.“ Das neue Programm als Digitalversion ist einsehbar unter www.kulturwerkstatt-altenberge.de und liegt an verschiedenen Stellen in Altenberge aus.