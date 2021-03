Nun also der zweite Versuch: Nachdem Stefano Rossi, der erste Klimaschutzmanager der Gemeinde überhaupt, nach einem Jahr aus persönlichen Gründen das Altenberger Rathaus wieder verlassen hatte, steht sein Nachfolger in den Startlöchern: Tobias Michnowski ist der neue Klimaschutzmanager der Gemeinde. Am Donnerstag (1. April) beginnt der 28-Jährige seine neue Aufgabe in der Gemeindeverwaltung. Projektarbeit Rossi hatte seinen Platz bereits zum 31. Dezember 2020 geräumt. Doch ein nahtloser Übergang war nicht zu schaffen.