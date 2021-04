„Ich bin extra aus Nienberge gekommen“, sagt der Mann am Mittwochmorgen. Mit einem Aldi-Prospekt und einer Einkaufstasche in der Hand geht er auf den Eingang zu. Doch schnell ist für den Nienberger klar: Da geht nichts mehr. Die Aldi-Filiale ist geschlossen und leer geräumt. Unverrichteter Dinge musste der Mann wieder nach Münster zurückfahren. 1100 Quadratmeter Seit 1997 befindet sich der Discounter Aldi an der Münsterstraße.