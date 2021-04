Ein kleiner Trost

„Das ist natürlich ein krasser Kontrast – eine Ostersause digital und eine Ostersause bei uns vor Ort!“, so Susanne Opp Scholzen, Leiterin der Jugendkreativwerkstatt. „Die Kinder und Jugendlichen genießen die Werkstatträume, das freie Miteinander in unseren Ferienprogrammen. Die hauseigenen Regeln werden akzeptiert. Manch einer oder manch eine kommt und steht staunend in unseren bunten Werkstatträumen, in denen überall kleine Kreativ-Werke der kleinen und großen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu sehen sind“, blickt Opp Scholzen in einer Pressemitteilung der Kulturwerkstatt auf die Lage zu „normalen Zeiten“.

Kinderaugen

Oder die Materialwand: Körbe und Kästen „streng geordnet“ nach den jeweiligen Werkstoffen und recycelbaren Dingen, in denen alles zu finden ist, was zu Hause längst im Müll gelandet ist: Perlen, Korken, Holzleisten, Federn, Steine – Schätze in Kinderaugen. Gips, Pappmaché, Mull, Wolle, alles findet eine neue Bestimmung. Acrylfarben, Papiere, Zeichenstifte, alles darf verwendet werden, auch die große Druckpresse. „Die allerdings nur unter Aufsicht der Künstlerinnen und Künstler“, so Opp Scholzen weiter. Gerade Kindern und Jugendlichen fallen die besonderen Gerüche nach Acrylfarben, Ölen und Leim auf. „Das alles kann man digital nicht rüberbringen, auch nicht die besondere Begleitung durch das Künstlerinnen- und Künstlerteam“, so Opp Scholzen weiter.

Kulturwerkstatt

Und trotzdem freuen sich alle, dass nach der Absage der ausgebuchten Workshops die „Ostersause“ digital gut genutzt wurde. Es konnten in den Osterferientagen 500 Zugriffe verbucht werden, was alle freut. Noch mehr freut sich das Team, wenn analoge Angebote wieder möglich sind.

„ Wenn wir bis dahin noch nicht wieder öffnen dürfen, starten wir per Zoom. Wenn wir bis dahin noch nicht wieder öffnen dürfen, starten wir per Zoom. “ Susanne Opp Scholzen

Derweil ist die „Sommersause“ bereits in Vorbereitung. Zudem startet am 10. Mai die Filmwerkstatt mit Klaus Uhlenbrock im Rahmen des „Kulturrucksacks“ für Jugendliche ab zehn Jahren. Anmeldungen werden per E-Mail an info@kulturwerkstatt-altenberge.de entgegengenommen. „Wenn bis dahin noch nicht wieder geöffnet werden darf, starten wir per Zoom“, kündigen Klaus Uhlenbrock und Susanne Opp Scholzen an.

Der Film „Mädchen im Moor“ aus der Filmwerkstatt im Herbst ist auf der Homepage unter www.kulturwerkstatt-altenberge.de zu sehen.