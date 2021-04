Wer Hauke Rosenow, den Leiter der Johannes-Grundschule, einmal kennengelernt hat, der weiß, dass ihn so schnell nichts aus der Ruhe bringen kann. Das ist in Zeiten der Corona-Pandemie auch gut. Denn immer wieder müssen die Schulen spontan auf neue Anweisungen der Landesregierung reagieren. Das war in der vergangenen Woche nicht anders, als kurzfristig entschieden wurde, nach den Osterferien wieder komplett auf Distanzunterricht umzuschalten. Besonders die „Kurzfristigkeit der Entscheidungen“, sagt Hauke Rosenow, sei immer wieder eine „Herausforderung“. Doch er und die Lehrerinnen und Lehrer seien mittlerweile geübt, kurzfristig auf neue Entscheidungen aus Düsseldorf zu reagieren, so Rosenow.