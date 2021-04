Das ist ein klarer Fall von unbürokratischer Nachbarschaftshilfe in schwierigen Zeiten: Während auf der einen Seite die Hausarztpraxen derzeit mit Blick auf die Corona-Schutzimpfungen im Dauereinsatz sind, müssen auf der anderen Seite beispielsweise Gaststätten oder Cafés seit Monaten sehen, wie sie sich über Wasser halten. Corona-Schutzimpfung Als vor zwei Wochen die Gemeinschaftspraxis von Dr. Thomas Koch und Dr. Thomas Berning erstmals Patientinnen und Patienten impfte, war schnell klar, dass es in der Praxis, die sich am Marktplatz befindet, etwas eng werden würde. Was lag da näher, als das Café Sculptura, das sich nur wenige Meter nebenan befindet, als Ruheraum zu nutzen. Und so kam es schließlich zur Nachbarschaftshilfe.