Auf erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen werden sich Pkw-Fahrerinnen und Pkw-Fahrer ab Mitte Mai im Ortskern einstellen müssen: Die umfangreiche Sanierung der Boaken­stiege startet in Kürze. Insgesamt rechnet Thomas Mücke, Leiter Hoch- und Tiefbau sowie des Gebäudemanagements der Gemeinde, mit einer Bauzeit von etwa einem Jahr. „Und dann“, sagt Bürgermeister Karl Reinke, „erhalten wir eine deutliche Aufwertung des Ortskerns.“ Doch bis dahin werden die Bauarbeiter an der Boaken­stiege das Sagen haben. 1,4 Millionen Euro Der Reihe nach: Zunächst wird die Boakenstiege vom Kreisverkehr „Auf dem Schild“ bis zum Fußgängerüberwegs in Höhe des Rathauses komplett in beide Fahrtrichtungen gesperrt.