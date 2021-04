Bereits in diesem Sommer soll mit den Erschließungsarbeiten für das neue Gewerbegebiet „Kümper V“, das unmittelbar an der B-54-Ausfahrt Altenberge-Süd grenzt und bis zur Firma Post Industriebau reicht, begonnen werden. Dies kündigte Bauamtsleiter Christoph Rövekamp nun an. Um das Vorhaben auch zeitnah umsetzen zu können, muss eine Änderung des Bebauungsplans Nr. 85 („Kümper V“) noch erfolgen. Die erste Hürde wurde im Ausschuss für Klima-, Arten- und Umweltschutz, Mobilität genommen.