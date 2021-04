Und: Wie war das nun in Quarantäne? „Och“, sagt Käthe Althof (96), „ich bin gut versorgt worden. Und dann bin ich eben zehnmal im Zimmer auf- und abgegangen und habe das Fenster aufgerissen, um für frische Luft zu sorgen.“ Eigentlich geht sie lieber raus, mit dem Rollator in den Garten des Altenberger Edith-Stein-Hauses. „Aber wenn es eben so sein muss . . .“ Es musste so sein. Eine neue Mitarbeiterin, nach Angaben von Einrichtungsleiter Oliver Hordt noch in der Einarbeitungsphase, war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dann nahmen die Dinge wie so häufig in dieser Zeit ihre Lauf. Ordnungsverfügungen kamen ins Haus, zehn Bewohner einer Pflegegruppe mussten in Quarantäne. Für zunächst 21 Tage – am Ende konnte nach negativen Tests auf 14 Tage verkürzt werden. Die Betroffenen durften ihre Zimmer nicht verlassen.