Die Neugestaltung des Kirchplatzes soll nach den Plänen des Büros für Landschaftsarchitektur B.S.L. aus Soest in Angriff genommen werden – so zumindest der mit einer Gegenstimme gefasste Beschluss des Ausschusses für Klima-, Arten- und Umweltschutz, Mobilität. Lediglich Katja Rex, sachkundige Bürgerin der Grünen, stimmte dagegen. Am Montag (3. Mai) steht das Thema erneut auf der Tagesordnung eines kommunalpolitischen Gremiums.