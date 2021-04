Seit Freitag gibt es in Altenberge eine weitere Möglichkeit, einen Corona-Schnelltest durchführen zu lassen. Anne und Markus Brömmler eröffneten den „Drive through“ an der Münsterstraße 40, also direkt neben der BFT-Tankstelle Brömmler. „Wir wollen damit auch die Ehrenamtlichen des DRK entlasten“, sagt Anne Brömmler. Nachdem alle behördlichen Formalitäten in den vergangenen zwei Wochen erledigt waren, ging es am Freitag los.