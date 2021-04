Die Qualität des Rettungsdienstes im Kreis Steinfurt ist mit der neuen Rettungswache in Altenberge, die am heutigen Samstag (1. Mai) ihren Betrieb aufnimmt, deutlich verbessert worden. In Höhe des Kreisverkehrs an der Laerstraße/Siemensstraße/Florianstraße wurde der Neubau am Freitag offiziell vorgestellt. Für Landrat Dr. Martin Sommer war es ein „Tag der Freude“. Im Falle eines Falles sei der „Rettungswagen wesentlich schneller vor Ort als bisher“, so Martin Sommer. Landrat Die Profiteure der neuen Rettungswache sind die Bürgerinnen und Bürger von Altenberge und Laer.