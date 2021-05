In der Corona-Krise erlebt die Buchhandlung an der Ecke eine Renaissance. Was auch daran liegt, dass sie alles tut, um die Wünsche der Kundschaft zu erfüllen. Erst recht während eines Lockdowns. Immer mehr Kundinnen und Kunden bestellen online oder telefonisch beim Buchhandel vor Ort. Das bestätigen Mechtild Holtgrave, Inhabern von „Die Altenberger Buchhandlung“ am Marktplatz 5 in Altenberge und Reinhard Niehaus, Inhaber von „Buch & mehr“ an der Kirchstraße 1 in Nordwalde. Vor drei Monaten hat die ausgebildete Buchhändlerin aus Havixbeck ihre Buchhandlung mitten im Ortszentrum von Altenberge eröffnet.