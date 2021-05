Es war ein erfolgreicher Start für die neue Corona-Schnellteststelle an der Tankstelle Brömmler, die am vergangenen Freitag ihren Betrieb aufgenommen hatte und über das Wochenende bereits gut angenommen wurde. Auch am Montag lief der Corona Drive-Through“ reibungslos, wie Markus Brömmler berichtet: „Die Standzeit der Pkw beträgt heute weniger als vier Minuten. Das sorgt für sehr zufriedene Gesichter.“ Insgesamt 25 Personen stehen bereit, um in Zweier-Teams die Tests durchzuführen. Manuel Post von der gleichnamigen Firma Post Industrie spendete dem Testpersonal 500 FFP2-Masken. Und Stefan Echterhoff vom „Kleinen Kartoffelhaus“ überreichte Anna und Markus Brömmler 60 Gutscheine à fünf Euro. „Jeder 20., der sich testen lässt, bekommt einen Gutschein“, sagt Echterhoff. Dieser kann dann im „Kleinen Kartoffelhaus“ eingelöst werden.

Vier Minuten

Die Corona-Teststelle an der Tankstelle Brömmler ist montags bis freitags von 7 bis 16 Uhr und samstags von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Terminvereinbarung unter www.bft24.de. Auch ohne Termin ist ein Test möglich. Dann ist allerdings mit kurzen Wartezeiten zu rechnen.