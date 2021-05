Der Familie Grewing ist es zu verdanken, dass 1951 der Tennissport in Altenberge Einzug hielt. Vor 70 Jahren fand die Gründungsversammlung in der heute nicht mehr existierenden Gaststätte Föcking statt. Die ersten Tennisplätze des TC wurden auf dem Gelände des Hotels Stüer an der Laerstraße gebaut. Der Umzug an den heutigen Standort am Rande des TuS-Sportgeländes erfolgte in den 80er Jahren. Mittlerweile verfügt der Verein über sieben Ascheplätze.