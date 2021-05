Kriminelle haben in den vergangenen Tagen erneut mehrfach versucht, älteren Menschen durch Telefonbetrug Geld zu entlocken. Die Täter gaben sich als Polizisten oder enge Verwandte aus und forderten die Angerufenen auf, hohe Geldbeträge auszuhändigen. Glücklicherweise blieb es in allen aktuellen Fällen bei Versuchen. In Altenberge reagierte eine ältere Frau genau richtig, als sich ein Mann bei ihr per Telefon mit unterdrückter Rufnummer meldete.