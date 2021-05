Mit den Plänen der Gemeinde, an der Laerstraße einen beidseitigen Radweg anzulegen, sind viele dort wohnenden Anlieger nicht einverstanden. Deshalb hat sich die Bürgerinitiative (BI) Laerstraße gegründet und ein fünfseitiges Schreiben an Bürgermeister Karl Reinke überreicht – inklusive einer Unterschriftenliste mit 104 Altenbergern, die an der Laerstraße wohnen. „Das Projekt ist widersinnig“, sagt Stephan Engelke, zusammen mit Peter Niehues einer der Initiatoren der BI, als er in die Pläne der Gemeinde schaut. Seiner Ansicht nach führe die Umwandlung des Mehrzweckstreifens zu einem Fahrradstreifen zu „noch schnellerem Fahren der Pkw“. Die Folge: „Fahrradfahrer werden sich auf diesem ungeschützten Fahrradstreifen nicht sicher fühlen“, prognostiziert der Anlieger der Laerstraße. Tempo 30 Doch das ist nicht der einzige Kritikpunkt.