Das Ehrenamt funktioniert in Altenberge. Nicht zum ersten Mal beweisen einige Bürgerinnen und Bürger, wenn schnell und unbürokratisch Hilfe benötigt wird, stehen Freiwillige parat. Dazu gehört auch Manfred Leuker, Mitglied des Seniorenbeirates. Dienstagmorgen, 8.50 Uhr: Manfred Leuker fährt mit seinem Fahrrad am Rathaus vor, wo er schon von einem Mitarbeiter erwartetet wird. Der Fahrzeugschlüssel für den E-Golf der Gemeinde liegt für die Übergabe bereit. Nach dem Fahrzeugcheck steigt Leuker ins Auto und schnurrt wenige Augenblicke später davon. 8.55 Uhr: Manfred Leuker parkt an der Borndalschule – und der ungewöhnliche ehrenamtliche Vormittag nimmt Fahrt auf. Im Sekretariat der Schule nimmt Leuker die sogenannten Lolli-Tests entgegen, die seit dem 10. Mai an allen Grundschulen in NRW verpflichtend sind.