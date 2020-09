Am kommenden Samstag gibt es zum letzten Mal in dieser Saison eine Veranstaltung von „Bühne frei“ am Südportal der Martinuskirche. In der Zeit von 10.30 bis 12 Uhr bietet das ehrenamtliche Team wie immer ein breit gefächertes Programm. Die Akteure sorgen für Farben, Tanz, für Melodisches, Peppiges und Besinnliches.

Den Auftakt macht der Russische Chor „Harmonia“ unter der Leitung von Valenta Jegorow. Mit Gesang und Tanz tritt der Chor in traditionellen farbenprächtigen Trachten auf. Die Lieder handeln von der Weite Russlands, von kleinen Liebesgeschichten und Alltagsereignissen und werden ins Deutsche übersetzt.

Sophie Deitmar erfreut mit Gesang und Gitarre das Publikum mit ihren weich vorgetragenen melodischen Pop-Balladen.

Unter der Leitung von Ludmilla Schlegel wirbelt zum ersten Mal „Cheer Dance“ über die Bühne, eine Show-Dance-Truppe vom TVE.

Ebenfalls erstmals ist die Gruppe „ Erhard und Freunde“ dabei. Mit Antikriegsliedern von City Preachers, Bob Dylan bis Marlene Dietrich engagieren sie sich musikalisch für den Frieden. Ihre Texte wählen sie bewusst in deutscher Sprache. Zur Gruppe gehören: Erhard Nagel (Gitarre, Harp, Gesang), Bernhard Brinkmann (Gitarre, Gesang), Andres Köhne (Flöte, Gesang) und Karin Hortammert, Gesang.

„Das Vorbereitungsteam freut sich auf viele Besucher“, schließt die Pressemitteilung.