Der Vosskotten war der Abräumer des Abends: mit 606,6 Ringen haben sich die Schützen vom Vosskotten erstmals seit 2009 zum Wanderkettensieger geschossen. Aber auch sonst hatten die Vosskotten-Schützen einen Lauf: Vosskotten III wurde Stadtmeister KK-Herren, die vereinseigene Damenmannschaft Vosskotten DII wurde Stadtmeister KK-Damen, im Luftgewehrschießen kam niemand an die LGI von Schmedehausen heran, die zum vierten Mal in Folge die Finalrunde für sich entscheiden konnte.

Insgesamt war der Samstagabend wieder einmal geprägt von vielen Pokalen und Preisen. Daran hatten Ingo Stahlhut als Vorsitzender der Vereinigten und seine zahlreichen Mitstreiter lange gefeilt und geplant: die große Schützen-Siegerehrung für die abgelaufene Saison wurde in diesem Jahr erstmals in einem neuen Format realisiert. Erstmals übernahmen zwei junge Frauen die Moderation und traten damit in die großen Fußstapfen von Richard Ebbigmann, der diese Veranstaltung bislang moderierte. Bei seiner Begrüßung dankte Ingo Stahlhut allen Beteiligten rund um Festausschuss, Stadtmeisterschaft, Stadtpokal sowie die Nachwuchsförderung für ihre starkes Engagement und ihren unermüdlichen Einsatz im Vereins- und Schützenwesen der Stadt.

Auch in diesem Jahr sei es am Gewehr wieder um sportliche Höchstleistungen von Jung und Alt gegangen, um Titelverteidigungen und mehr als nur die Ehre. Der Wettkampf um Punkte und Ringe in der Mannschafts- und Einzelwertung habe erneut eine wichtige Rolle im Grevener Sportangebot eingenommen, so Stahlhut weiter.

Die besten Schützen der Stadt in diesem Jahr: Hendrik Ebbigmann aus Maestrup ist der Einzelsieger der Herren, Christiane Berstermann vom Vosskotten die beste Schützin in der Einzelwertung, die Wanderkette in der Einzelwertung trägt ab sofort Stefan Kock (Maestrup). Bei den Senioren konnten sich Christian Wellermann (Einigkeit Sandweg) und Brigitte Kock (Maestrup) durchsetzen, Jugendstadtmeister wurde Philipp Borgmeier vom Vosskotten.