Stefan Deimann sieht erholt aus. Eine Woche Wohnmobil-Urlaub, Abstecher im Kletterwald. Da konnte der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Greven (GfW) abschalten, der in den vergangenen Wochen heftige Turbulenzen erleben musste. „Ich blicke nach vorn“, sagt Deimann in seinem Büro mit Blick auf das Rathaus.

Zurückzublicken wäre auch nicht so schön: CDU und Grüne hatten dem GfW-Geschäftsführer im Hauptausschuss die Verlängerung seines Vertrages verweigert. Ein SPD-Mitglied stimmte mit. Es bedurfte zahlreicher Telefonate von Bürgermeister Peter Vennemeyer hinter den Kulissen, um das Misstrauensvotum im Rat wieder kippen. Jetzt ist Deimann für drei Jahre abgesichert – in dieser Zeit soll über eine Neuorientierung der Wirtschaftsförderung diskutiert werden. „Wir haben ein Konzept, nach dem wir vorgegangen sind“, sagt Deimann. Das allgemeine Stadtmarketing gehörte nicht dazu. Dafür leistet sich Greven eine eigene Gesellschaft. Kritiker der GfW-Arbeit monierten beispielsweise diese Doppelstruktur.

Und hier blickt Deimann doch zurück, um zu demonstrieren, in welchen Arbeitsgebieten das Stadtmarketing erfolgreich war.

Thema Digitalisierung: Das 22-Millionen-Projekt für den Breitbandausbau in den Außenbereichen lief unter der Regie der GfW. Es mussten Partner engagiert, Zuschussanträge auf den Weg gebracht werden. „Es ist ja nicht so“, sagt er, „dass das von alleine läuft.“ Am Ende werden 52 Unternehmen, sechs Schulen und 1500 Haushalte angeschlossen sein. Danach muss der Breitbandausbau in der Stadt intensiviert werden.

Umfangreich ist auch die Arbeit am Integrierten Handlungskonzept Einzelhandel: „Das ist fast fertig – und wir waren teilweise federführend.“ Oft ist die GfW ein Player im Gesamtspiel komplizierter Planungen. Was der Bürger zum Beispiel sehen kann: Unlängst wurde die unendliche Diskussion über bestimmte Sortimente im Hagebaumarkt abgeschlossen. Die Gespräche mit Hagebau führten Deimann und Stadtentwickler Matthias Herding.

Bei einem Vorwurf, den manche Deimann machen, reagiert er empfindlich: Die Stadt habe nicht ausreichend Gewerbegrundstücke entwickelt. Richtig sei, dass vor Jahren die Ausweitung des Gewerbegebietes an der Mergenthaler Straße am politischen Widerstand gescheitert sei. Der sogenannte „Handwerkerpark“ in Reckenfeld sei nicht voran gekommen, weil es in der Stadtplanung an Resourcen gefehlt habe. Immerhin seien im vergangenen Jahr 5000 Quadratmeter Gewerbegebiet hinzugekommen.

Der Grünen-Vorwurf, in Greven werde zu stark Logistik gefördert, weist Deimann von sich. Erstens sei – der Airport-Park mal außen vorgelassen – seit Jahren kein neues Logistik-Unternehmen angesiedelt worden. Zweitens könne er ja schlecht heimischen Unternehmen wie Fiege, die in Flächen und Arbeitnehmern investieren wollen, einen Korb geben.

Das sind für Deimann Eckpfeiler. Über andere Schwerpunkte könne man sicher reden: „Ich sehe das positiv, wir werden eine fruchtbare Diskussion haben.“