„Wir wollen keinen Mainstream“

Das Geburtsdatum, sagt er, fällt unter den Datenschutz. Einverstanden. Das Interview mit dem wiedergewählten Vorsitzenden der Kulturinitiative (KI) Greven soll auch keinesfalls allein um die Frage des Alters kreisen. Aber eine Frage dazu muss dann doch erlaubt sein. Die hat Egon Koling auch beantwortet. Und obendrein mit Redakteur Oliver Hengst über Mainstream, Finanzfragen und das kommende Klassik-Open-Air gesprochen.

Woher nehmen Sie die Energie, in diesem Alter nochmal . . .

Egon Koling: Sekunde, was heißt in meinem Alter?

Na ja, viele andere in diesem Alter sagen: Jetzt sollen sich mal andere abmühen . . .

Koling: Wenn andere in einem sehr hohen Alter noch Bundeskanzler sein können, dann kann man auch in einem nicht mehr jungen Alter den Vorsitz eines Vereins übernehmen.

Was motiviert Sie, dies nochmals zu tun?

Koling: Ich habe, als ich in Greven zum Geschäftsführer der Stadtwerke gewählt wurde, mir vorgenommen, mich für Greven zu engagieren. Ebenso, als ich mich für das Bürgermeisteramt zur Verfügung gestellt habe. Und das ist auch heute meine Motivation: mich für Greven zu engagieren. Als ich aus dem öffentlichen Dienst ausgeschieden bin, habe ich die Möglichkeit gesehen, mich in diesen Bereichen weiter zu engagieren, ohne in die Befugnisse andere einzugreifen. Denn wenn man aus einem Amt ausgeschieden ist, dann war es das. Dann kann man nicht als Besserwisser da mithineinwirken.

Wie gehen Sie mit Debatten innerhalb des Vereins um?

Koling: Ich habe nie einen autoritären Führungsstil gepflegt, sondern immer einen kooperativen. Ich lebe immer auch vom Mitdenken der Kolleginnen und Kollegen, davon, dass man Dinge gemeinsam voranbringt. Beispiel: Ich habe in unserer Vorstandsrunde mal angeregt, auch über Karten von Eventim nachzudenken. Aber es gab Einwände. Jemand sagte: Dann verlieren wir einen Teil unseres Gesichtes als KI. Also haben wir beschlossen: Wir behalten unsere Eintrittskarten in der jetzigen Form. Weil der Vorstand gemeinsam der Meinung ist, dass es sinnvoll ist.

Der Stellvertreter-Posten ist derzeit vakant. Wie geht es in dieser Angelegenheit weiter?

Koling: Es ist zu erwarten, dass in absehbarer Zeit der Stellvertreter bereit ist, den Posten zu übernehmen. Und dann wird er auch gewählt, in einer außerordentlichen oder in einer ordentlichen Versammlung. Es ist auch in anderen Vereinen nicht unüblich, dass ein Stellvertreter-Posten oder sogar das Amt des Vorsitzenden nicht besetzt ist, siehe Greven 09. Und es funktioniert trotzdem.

Heutzutage, wo alle Welt streamt oder runterlädt, verkaufen Künstler kaum noch CDs. Stattdessen touren sie wieder, treten viel live auf. Hat das Auswirkungen auf die KI als Veranstalter?

Koling: Wir haben eigentlich noch nie festgestellt, dass wir Schwierigkeiten hatten, Künstler zu engagieren. Es ist natürlich immer davon abhängig, was wir uns leisten können. Aber wir bekommen jede Menge Angebote von Künstlern, die bei uns auftreten möchten. Ich kann insofern keine Auswirkungen feststellen. Wir haben nie unter Angebotsmangel gelitten. Dadurch, dass wir etwas bekannter geworden sind, bekommen wir auch Anfragen aus etwas größerem Umfeld. Und natürlich sprechen wir auch aktiv Künstler an, die wir gerne hätten. Das war in der Vergangenheit so und wird auch in der Zukunft so sein.

Gibt es Künstler, an denen Sie sich bislang die Zähne ausgebissen haben, die nicht nach Greven zu locken waren?

Koling (überlegt . . .): Eigentlich habe ich nur einen erlebt, bei dem ich nicht angekommen bin. Für 2019 habe ich mich aber schon wieder angemeldet – bei dem Lehrer-Kabarettisten „Herr Schröder“. Der war zuletzt in Emsdetten und Münster, deshalb klappte es in Greven nicht. Das ist aber der einzige Fall. Ansonsten gab es keine Probleme. Beispiel Konstantin Wecker, das ist ja schon eine Schuhgröße. Der würde jederzeit wieder nach Greven kommen. Da ist eben immer die Frage: Was sind wir bereit zu zahlen? Auch Hannes Wader war schon hier, wir mussten ihn allerdings eineinhalb Jahre im Vorfeld buchen.

Wie sehr richtet die KI das Programm am Massengeschmack aus?

Koling: Wenig. Wir wollen keinen Mainstream machen, wir sind ja Kulturinitiative. Wir wollen unseren Stil beibehalten und leisten uns auch mal Künstler, bei denen wir das Risiko eingehen, dass nicht die Massen kommen. Manchmal wissen wir auch gar nicht so recht, was uns erwartet – und dann erweist sich das als absoluter Glücksgriff. Wir hatten zum Beispiel mal eine japanische Trommlergruppe da. Das ging nur mit einem Sponsor, denn die waren schon teuer. Das Ballenlager war nur gut zur Hälfte gefüllt, es war eigenwillige Musik. Einige wenige Besucher sind nach der Pause nicht wiedergekommen. Aber die, die geblieben sind, waren begeistert. Auch solche Veranstaltungen sollten wir uns leisten. Ich sehe unsere Arbeit auch ein Stück weit als Stadtmarketing an. Denn wenn wir eine Liveübertragung des Auftrittes der WDR-Bigband im Grevener Ballenlager auf WDR3 haben – das ist schon was.

Ein kurzer Ausblick auf 2019: Das Klassik-Open-Air verspricht, etwas ganz Besonderes zu werden. Was können Sie schon verraten?

Koling: Das wird eine Mammutveranstaltung werden. Wir wollen damit auch zeigen, was es in Greven an Kultur gibt, was an Potenzial in der Stadt steckt. Wir haben als Mittelpunkt die Alte Philharmonie, ein klassisches Sinfonieorchester. Und dann binden wir örtliche Laien-Orchester und -Chöre ins Programm ein. Es wird ein genreübergreifendes Konzert mit klassischer Musik, aber auch Filmmusik und Jazz. Insgesamt werden sehr viele Menschen mitwirken, unter anderem die Big-Band der Musikschule, das Reckenfelder und das Gimbter Blasorchester, The Scales und einige mehr. Mit Finlandia geht es los, zwischendurch Nabucco, dann Glenn Miller, Musik aus Star Wars und vieles mehr. Künstler treten einzeln, aber auch zusammen auf. Das wird auf drei Bühnen stattfinden. Das erfordert einen ungeheuren technischen und finanziellen Aufwand. Ich bin daher froh, dass sich schon einige Sonder-Sponsoren gefunden haben.