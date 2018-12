Zwischen Pferden und Fußbällen

Frau Pünte, Sie sind eigentlich gar keine Grevenerin, sondern kommen aus einer Großstadt?

Pünte: Genau, ich bin Münsteranerin, aber eher aus dem Randgebiet.

Greven war Ihnen nicht fremd?

Pünte: Mit meinen Eltern bin ich hier viel gewesen, auch auf den Karnevalsumzügen. Als Jugendliche habe ich schon viel Karneval gefeiert.

Aber jetzt wohnen sie in Greven?

Pünte: Ja, schon zwei Jahre. Vorher hatte es mich uns nach Saerbeck verschlagen.

Wir dürfen ja nicht zu viel verraten, aber scheinbar kennen Sie sich schon etwas länger. Pünte und Prinz, ein Liebespaar?

Prinz: Stimmt, wir haben uns in Greven auf dem Karnevalsumzug kennengelernt. Und seitdem waren wir immer beim Umzug dabei, auch mit unseren Kindern.

Hoppla, Karnevalskinder haben Sie auch schon?

Prinz: Tja. Ich selbst bin übrigens schon seit dem Kindergarten im Karneval aktiv. Auch in der Schule, und mit unserem Fußballverein waren wir jedes Mal auf dem Wagen.

So, wir kommen der Sache näher. Sie haben Fußball gespielt, kann man das sagen?

Prinz: Kann man sagen, in der Jugend bei 09, aber das weiß sowieso keiner mehr.

Pünte: Dann kann ich doch auch sagen, dass ich in Sprakel geritten bin, das weiß auch keiner mehr. Springreiten bis zur Klasse L.

Das heißt, das liegt lange zurück?

Prinz: Kann man so sagen.

Wenn Sie sich mal selber ein Karnevalskostüm aussuchen würden, außer dem Prinz- und Pünte-Kostüm, was würden Sie wählen?

Prinz : Letztes Mal war ich der Iron Man. Den finde ich einfach stark, den Tony Stark von den Avengers.

Pünte: Und ich bin dann Miss Captain America, auch so eine starke Frau von den Superhelden bei Avengers.

Ach, wollten Sie mal eine Superheldin sein?

Pünte: Nein, ich bin eine Superheldin.

Kann man sagen, dass Sie beide sportlich sind? Liebe Pünte, Sie lassen sich auch gerne in der Gegend herumtragen, machen Sie das schon lange?

Pünte: Reiten habe ich von klein auf gemacht. Ich konnte gerade laufen, da saß ich schon auf dem Pferd. Dann bin ich auch sehr erfolgreich Turniere geritten. Das musste ich beruflich und familiär bedingt schleifen lassen. Aber ich würde gerne wieder anfangen.

Das ist schön, mit Pferden umzugehen?

Pünte: Ja, ich bin damit groß geworden, weil meine Eltern eine Reitanlage haben. Das ist einfach schön. Wir machen da viel mit Kindern.

Man lernt doch, Gewalt über große Tiere auszuüben, oder?

Pünte: Man muss sich schon durchsetzen können bei den Tieren. Aber wenn man es einmal raus hat, dann geht das schon.

Herr Prinz, sie sind kein berittener Karnevalist?

Prinz: Ich komme schon mit Pferden klar, aber draufzusitzen habe ich nur zwei Mal versucht, das war nicht meins. Ich bin mehr so der Fußballer. Mit dem Ball habe ich meine ganze Jugend verbracht.

Sie waren aber nicht immer ihrem Heimatverein treu?

Prinz: Später habe ich in der Nähe weitergespielt, sogar in der ersten Mannschaft. Bis zu einem Kreuzbandriss.

Wo haben Sie denn Fußball gespielt?

Prinz: Mittelfeld und offensiv.

Aber so ganz haben sie den Ball nicht hinter sich gelassen. Sie machen so etwas wie ein Sharing-Ehrenamt?

Prinz: Genau, man kann ja nicht so ganz aufhören. Wir sind jetzt als Vierer-Trainer-Team tätig. Früher haben wir zusammen gespielt, jetzt führen wir das weiter.

Warum stehen Sie eigentlich so auf Karneval?

Prinz: Das ist uns extrem wichtig: Tradition zu pflegen und fortzuführen – und sie an junge Menschen fortzuführen. Wir wollen als Grevener den Grevenern auch was zurückzugeben. Im letzten Jahr bin ich etwas aktiver in der KG geworden. Ich möchte, dass meine Kinder auch in fünf oder zehn Jahren den Karnevalsumzug in Greven erleben können.

Was hat der Karneval, liebe Pünte, mit Humor zu tun?

Pünte: (guckt erstaunt mit großen Augen) Gute Frage. Wir lachen, singen, rufen Helau.

So, Herr Prinz, schnell mal ein Witz her.

Prinz: (lacht) Da müsste ich überlegen, gerade fällt mir keiner ein.

Ist vielleicht auch falsch gedacht, dass Karnevalisten Witze erzählen müssten. Man muss nur Spaß miteinander haben, oder?

Prinz: Darauf kommt es mir an. Ich bin nicht derjenige, der die Reime schmiedet. Man soll gemeinsam feiern. Gemeinsam – das Wort ist extrem wichtig.

Was wird in dieser Session anders?

Prinz: Wir haben diesmal eine Damensitzung im Ballenlager. Schon nach zwei Tagen waren alle Karten weg.

Waren Sie eigentlich schon in Montargis, Grevens Partnerstadt?

Prinz: Leider nein, aber da freue ich mich drauf. Ich hatte auf der Justin-Kleinwächter-Realschule Französisch, aber leider nicht die Möglichkeit, am Austausch teilzunehmen. Da freue ich mich extrem drauf.

Et vous, Madame?

Pünte: Ich kann kein Französisch – ich werd die Leute da nicht verstehen.

Karneval ist ja eine sehr zeitraubende Angelegenheit, haben Sie sich darauf eingestellt?

Pünte: Wenig Schlaf, da kenne ich mich mit aus – mit drei Kindern.