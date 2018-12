Greven -

Dass es den „Zauber der Weihnacht“ gibt, ist bekannt. Und dass Musik eine Art von Magie ist, wissen auch die meisten. Sichtbar und spürbar wird das ganz besonders dann, wenn man in der Weihnachtszeit gemeinsam singt. Vergessene Lieder kommen einem dann wieder in den Sinn, Berührungsängste werden überwunden, die Welt hält für einen Moment an.