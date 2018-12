Bei einigen Gästen der Nach-Weihnachtsmarkt-Party kamen Erinnerungen an Zeiten auf, in denen man in die Disco ging und rockte was das Zeug hielt – damals noch ohne aus der Puste zu kommen.

Die Band „Around and Around“ löste die „Capodasters“ ab, die in diesem Jahr aufhören. Offensichtlich hatten trotz vorheriger Information einige Gäste nicht auf dem Schirm, dass an diesem Abend eben eine andere Band spielt und somit auch eine andere Musikrichtung geboten wird.

Die „Arounders“ gaben alles und heizten denjenigen, die so mitmachen wollten, ordentlich ein. Allen voran die Reckenfelder Rockröhre Rudi Panteleit – jener Musiker, der auch zu den „Capodasters“ gehörte. Party zu fetziger Musik bei freiem Eintritt, das haben nicht viele zu bieten.