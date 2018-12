Bescherung bei der GWG

Aus Anlass des Abendshoppings und von der GWG initiiert hatten sich die Grevener Geschäftsführer spendabel gezeigt und eine Vielzahl an Preisen zur Verfügung gestellt.

„Toll, dass sich so viele Kaufleute an diesem Gewinnspiel spontan beteiligt haben“, merkt Ottenjann zufrieden an.

Innerhalb kürzester Zeit wurden mehrere tausend Gewinn-Coupons in den beteiligten Geschäften abgebeben.

Nach dem Eintreffen der letzten Gewinner begann dann die Preisvergabe. Die Inhaber der jeweiligen Geschäfte überreichten jeweils persönlich die Gewinne. Gutscheine, aber auch spezifische Geschenke, wie ein Rucksack und eine Handtasche wurden vergeben.

Außerdem gewann Margareta Ebbigmann in zwei Geschäften. „Das ist Premiere“, betont Ottenjann.

Für jeden der GWG-Gewinner gab es zusätzlich einen Schokoladenweihnachtsmann mit nach Hause.