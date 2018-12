Bis zu 35 Auftritte und Besuche stehen jedes Jahr auf dem Zettel, dieses Jahr waren es rund 25 Besuche in Schulen, Kitas, Seniorenheime, Vereinen, Senioren-Stammtisch, Firmen und natürlich Familien. Auch die Kinder vom Schützenverein „Frohsinn-Ost“ werden jedes Jahr besucht. „Wir freuen uns, wenn wir sehen, wie Kinder, Erwachsene, Kranke und alte Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, sich auf unseren Besuch freuen. Wenn wir uns zum Schluss verabschieden, sehen wir die glänzenden und glücklichen Augen“, sagen die Teupes unisono. In diesem Jahr hat Werner Teupe weit über 1000 die Hände geschüttelt. Krankheitsbedingt war in diesem Jahr Roswitha Teupe als Knecht Ruprecht nicht dabei.

„Wir werden immer wieder gefragt, was wir für unsere Besuche bzw. Auftritte nehmen. Unsere Antwort lautet schon seit vielen Jahren: Besuche und Auftritte sind kostenlos, wir nehmen nichts dafür. Wenn Ihr freiwillig eine Spende geben wollt, dann ist diese Spende für die ,Aktion Lichtblicke‘“, erzählt Werner Teupe. Von der Aktion Lichtblicke werden Kinder und Familien in NRW unterstützt, die unverschuldet in Not geraten sind, sei es durch Tod, Krankheit oder andere Schicksalsschläge. Werner Teupe weiß, dass auch Familien aus Greven und Umgebung unterstützt werden.

In diesem Jahr kamen 1000 Euro an Spenden zusammen. Die Summe wurde nun bei Radio RST überreicht. Werner und Roswitha Teupe sagten bei der Übergabe auch „Dankeschön“ an alle, die sich mit einer Spende beteiligt haben.

„Seit 2010 bis zu diesem Jahr sind wir jetzt auf die stolze Summe von insgesamt 10 000 Euro für die „Aktion Lichtblicke gekommen“, freuen sich Werner und Roswitha Teupe über die Unterstützung der Grevener.