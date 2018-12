Alle Familien, Angehörige und Erzieherinnen füllten eine große Kiste, die im Eingangsbereich der Kita stand, mit „Backpaketen“. Jedes Paket enthielt Zutaten zum Plätzchen backen und ein bisschen Geld für frische Eier.

„Wir möchten anderen Menschen in der kalten Jahreszeit eine Freude machen, die es sich finanziell nicht leisten können, diese Zutaten oder auch fertig gebackene Plätzchen zu kaufen, und die sich auch im Alltag bei der Tafel mit Lebensmitteln versorgen müssen“, so Kita-Leiterin Daniela Krügel. „Durch die gesammelten Zutaten haben diese Menschen die Möglichkeit, in der Vorweihnachtszeit Plätzchen zu backen und es sich wie alle anderen Menschen auch zuhause gemütlich zu machen.“

Die fertigen, bunt gepackten Päckchen brachte dann die „Bachläufer-Gruppe“ mit zwei Erzieherinnen zur Tafel und überreiche sie persönlich.

Besonders die Kinder freuten sich über die Aktion. Sie hatten viel Spaß beim Verpacken und wissen, dass sie anderen Menschen damit eine große Freude gemacht haben, denn Plätzchen backen gehört einfach zur Weihnachtszeit dazu.

Ganz stolz übergaben sie die Pakete der Tafel – jetzt kann Weihnachten kommen.