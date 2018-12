Auf den Schlauchturm

Man sieht‘s, hier war schon lange keiner mehr. „Nehmen Sie die“, sagt Johann-Christoph Ottenjann und zieht ein paar Gummihandschuhe aus der Tasche, „die Leiter färbt ab.“

Vergessen wir erst mal, was man sich allgemein unter Leiter vorstellt: Im alten Feuerwehrgeräteturm an der Meerkuhle geht es 16 Meter auf einer schmalen Stiege aufwärts. Die Tritte sind fingerdick, die Luken für die erste Nachkriegsgeneration gemacht. „Passen Sie auf“, sagt Ottenjann, der voraussteigt. Und schon knallt es am Hinterkopf.

Johann-Christoph Ottenjann ist Möbelhändler. Aufgewachsen ist er neben der alten Feuerwache Grevens, die 1951 ihrer Bestimmung übergeben wurde. Inklusive des Schlauchturms, in dem wir jetzt hochsteigen.

Erster Absatz, kurzes Verschnaufen, ein Blick nach oben. „Hier wurden die nassen Schläuche aufgehängt“, sagt Ottenjann und zeigt auf den Bohlenboden, „da ging es früher noch bis in den Keller runter.“

Schlauchtürme waren in den 50ern das Erkennungsmerkmal jeder Feuerwehr, heute gibt es starke Trockenmaschinen. Ein paar Etappen weiter oben, und wir stehen vor den verrosteten Haken, an denen die Schläuche hingen. „Als Kind“, sagt Ottenjann, „wohnte ich direkt nebenan.“ Wir stehen jetzt schon oben auf dem Rundlauf neben dem Sirenenhäuschen, „wenn die Sirenen gingen, machte mein Vater die roten Türen auf.“

Zeitsprung zurück: Als der Turm in Funktion war, wurden Feuerwehrleute mit der Sirene zusammengerufen. Handys gab es nicht, viele hatten kein Telefon zu Hause.

„Tolle Aussicht“, sagt Ottenjann jetzt, obwohl es ziemlich diesig ist, „bei schönem Wetter kann man bis nach Ibbenbüren gucken.“ Aber auch so ist von der 16 Meter hohen Aussichtsplattform viel von Greven zu sehen. Die Baustellen in der Meerkuhle, die von der Straße aus gar nicht auffallen, der Neubau hinter der Emsbrücke, der Lauf der Ems.

Als 1980 die Feuerwehr aus dem Gebäude an der Meerkuhle auszog, haben Ottenjanns zugeschlagen. Ihr Möbelhaus ist direkt nebenan. Von oben sieht man, dass sich hinter der Einheitsfassade zur Saerbecker Straße hin eine Gemengelage alter Gebäude befindet. Immer wieder musste man ein kleines Haus kaufen, um Parkplatz zu schaffen. Die Feuerwache wird als Möbellager und Werkstatt genutzt. Nur der Turm steht leer. Welche Riesenwäsche will man hier auch trocknen?

Früher wurden die Feuerwehrschläuche in einem großen Becken im Keller gewaschen und danach im Turm hochgezogen. Das rund zehn Meter tiefe Bauwerk mit eigenem Hausbrunnen ist noch heute über einen Keller-Zugang zu erreichen.

Heute ist die Luft im Turm knochentrocken. Durch die weißen Lamellen der Fenster weht ständig ein Wind, der für gutes Klima sorgt.

Oben steht wie ein kleines Pagodendach der Raum für die alte Sirene. „Als sie die abgebaut haben“, sagt Johann-Christoph Ottenjann, „habe ich noch gesagt, irgendwann braucht ihr die wieder.“

Tatsächlich werden in vielen Städten alte Sirenenanlagen reaktiviert. Die Gefahr von Abstürzen im Telefonnetz ist ja gar nicht so klein. Und dann funktioniert auch der stille Alarm mittels Piepser nicht.

Wir steigen runter über die Leiter, die so eng ist, dass man kaum herunterfallen kann. Unten zückt Ottenjann einen alten Schlüssel. Die Eingangstür ist wie alle Türen hier: Feuerwehrrot.