„Die Welt kann anders sein“

Heiligabend – Im Leben eines Pfarrers ist das ein Höhepunkt.

Witthinrich: Ja klar, die vielen Festgottesdienste sind für mich wichtig. Ich freue mich darauf. Aber wir feiern Weihnachten natürlich auch in der Familie.

Ist bei Ihnen die Bescherung vor dem Gottesdienst, nach dem Essen, vor dem Essen?

Witthinrich: Die Bescherung ist bei uns nach den Gottesdiensten. Plural. Und nach dem Essen. Wir machen das auch in aller Ruhe, wir stürmen nicht gleich auf die Geschenke zu. Einer holt ein Geschenk unter dem Baum hervor, schaut, wessen Name darauf steht, gibt demjenigen das Päckchen - und dann darf der Beschenkte in aller Ruhe auspacken.

Glauben Sie, dass diese Art von Ritualen zunimmt? Bei uns wird zum Beispiel gewichtelt. Jeder bekommt nur ein Geschenk von einem anderen.

Witthinrich: Ich habe diesen Eindruck nicht. Zu Weihnachten gibt es eine wahnsinnige Geschenkeflut. Das Auspacken geht dann doch eher schnell.

Bei Ihnen geht das mit Genuss?

Witthinrich: Absolut. Das zieht sich manchmal solange hin, dass wir es an Heiligabend gar nicht schaffen, sondern einen Tag später noch auspacken.

Wenn man vier Wochen Advent hinter sich hat, mit all den Verlockungen, gerät da die eigentliche Weihnachtsgeschichte nicht aus dem Blick?

Witthinrich: Ich glaube nicht, dass die Weihnachtsgeschichte aus dem Kopf gerät, wenn man mal schaut, wie voll die Kirchen an Weihnachten noch sind. Ich glaube, dass eine große Sehnsucht da ist. Heute Abend werden Jugendliche im 16.30-Uhr-Gottesdienst predigen. Ich habe die gefragt, was für sie Weihnachten bedeutet. Da wurde ganz klar, dass sie wirklich Erwartungen haben, die weit über Geschenke hinausgehen.

Zum Beispiel?

Witthinrich: Dass Gott Mensch geworden ist, dass er auf die Erde gekommen ist, bleibt für sie der Kern des Festes. Sie sagen vielleicht nicht: „Mir ist mein Gott tagtäglich wichtig“ – aber sie finden es wichtig, dass Gott hinter ihnen steht und sie auffängt, wenn sie fallen.

Wir sehen in Greven, dass viele Leute keine Christen sind, sondern andere Religionen haben. Und dass viele Menschen gar nicht gläubig sind. Wie erleben das junge Leute?

Witthinrich: Junge Leute sind auf der Suche. Sie probieren auch mal die atheistische Lebensweise aus. Sie schauen, was für sie das Richtige ist. Wir haben das Glück, dass wir Jugendliche im richtigen Alter treffen, im Konfirmandenalter, so dass wir mit ihnen gemeinsam auf die Suche gehen können.

Selbst Christen, die das ganz Jahr kirchenabstinent leben, kommen zu Weihnachten in den Gottesdienst. Wie wichtig ist das Motiv der Gemeinsamkeit dabei?

Witthinrich: Offensichtlich reichen die Familienfeiern vielen Menschen nicht. Sie wollen sich darüber hinaus zugehörig fühlen zu einer großen Gemeinschaft.

Was ist heute Abend die Kernbotschaft, über die Sie predigen?

Witthinrich: Sicherlich, dass diese Welt eine andere sein kann. Wir müssen uns nicht mit dem Status quo abfinden. Die Welt kann friedlicher sein. Auch deshalb ist Gott auf die Welt gekommen, damit mehr Mitmenschlichkeit herrscht und mehr Frieden.

Was tut eigentlich Ihre Gemeinde dafür, dass diese Grundsätze in Greven auch umgesetzt werden?

Witthinrich: Wir machen eine Menge, zum Beispiel in der Flüchtlingsarbeit. Aber auch mit der Christkindaktion, durch die wir 250 Kinder beschenken. Wir rufen dazu auf, dass Menschen aktiv werden und sich einsetzen für andere Menschen, denen es wirtschaftlich nicht gut geht. Auch nach Weihnachten, das ganze Jahr über versuchen wir für die da zu sein, die in Not sind – sei es wirtschaftliche Not oder seelische.

Die traditionelle Form der Gottesdienste kommt ja heute bei vielen Menschen nicht so gut an. Gibt es Alternativen?

Witthinrich: Ja, da tun wir eine ganze Menge. Seit diesem Jahr haben wir neue Gottesdienstformen eingeführt. Wir feiern jetzt regelmäßiger Familiengottesdienste, Abendgottesdienste, Jugendgottesdienste und Gottesdienste, die von Gemeindegruppen gestaltet werden. Gemeinsam ist allen Gottesdienstformen, dass die Menschen aktiv werden können. Die Gottesdienstbesucher können an Aktionen teilnehmen, miteinander ins Gespräch kommen – oder predigen. Bei uns gehen nicht nur Pfarrer auf die Kanzel, sondern auch Jugendliche, Taufmütter, Paten - dadurch werden die Gottesdienste anders, lebendiger und von viel mehr Menschen mitgetragen.

Sie waren sogar im Beat-Keller?

Witthinrich: Ja, wir hatten neulich einen „GoSpecial“ im Beat-Keller. Natürlich mit den Beatclub-Singers. Hier konnten die Besucher Fragen stellen und mich nach der Predigt ins Kreuzverhör nehmen. Auch ein Gastredner hat von seinen Erfahrungen erzählt.

Hat das Spaß gemacht?

Witthinrich: Na klar. Ich genieße die Gemeinschaft, freue mich über Menschen, die aktiv mit auf Gottessuche gehen – und bin neugierig auf deren Gedanken und Fragen.