Schon längst sind die Musiker Kult und ihre Konzerte stets beliebt. Dieses Jahr sogar so sehr, dass die zwei Termine innerhalb von eineinhalb Tagen ausverkauft waren. „Unsere Website ist seitdem lahmgelegt. Da geht nichts mehr“, berichten die Musiker.

Ein voller Saal an zwei Tagen, das sorgt für Stimmung. Nicht nur im Publikum, auch bei der Band, die immer wieder zwischen den Liedern mit humorvollen Anekdoten für Lacher sorgt. So proben sie beispielsweise immer noch bei Dirks Eltern im Keller. Vielleicht ist es das, was die Männer so erfolgreich macht.

Traditionen scheinen ihnen zu liegen. Neben alten, bekannten Liedern, spielen sie auch Weihnachtslieder. Schließlich handelt es sich um ihr Weihnachtskonzert.

Wenn Dirk die Glocken auf die Bühne holt, ist klar, jetzt wird es gemütlich. Und so interpretieren sie „Jingle Bells“ oder „Rudolph“ irisch und modern mit Glockenspiel. Das Publikum ist begeistert. Die Leute singen mit, klatschen und tanzen. Im Saal wird es immer wärmer, bemerken auch die Musiker: „Weil ihr so heiß seid.“

Bei ausverkauftem Haus kein Wunder, schließlich wollen echte Fans die GoodNight-Folks sehen. Es geht irisch zu, nicht nur musikalisch, auch getränke-technisch. Es gibt Guinness und Whiskey, das wird zwischen den Sets zu beliebten Durstlöschern nach einer ordentlichen Tanzrunde im warmen Saal. Insgesamt drei Sets mit zehn Liedern spielen die Good-Night-Folks immer.

Einige Premieren sind dabei, die die vier vorher noch nie gespielt haben. Diese Songs sollen für das kommende Album aufgenommen werden, denn „wir sind schon wieder auf dem Weg ins Studio.“ Anfang 2019 wird die neue Platte aufgenommen. Die Grevener kamen vorab in den Genuss der Songs, denn in der Heimat lassen sich die neuen Lieder am besten testen. „Was in Greven ankommt, gefällt auch anderen“, so die Bandmitglieder. Und die kamen an und machten das Konzert zu einem Abend voller Highlights inklusive musikalischem Wechselbad voller Gefühle. Für die Musiker und das Publikum, das wahrscheinlich noch immer aus vollem Halse „Let it snow“ mitsingt und sich auf Weihnachten freut.