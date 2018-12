„Mir ist so langweilig. Immer nur die Sterne blank putzen und die Milchstraße fegen, das macht doch keinen Spaß“. Der kleine Engel ( Anni Uthmann) will endlich mal etwas anderes sehen. So nimmt der große Engel (Antonia Pietschner) ihn mit auf die Aussichtswolke. Von dort beobachten sie die Menschen auf der Erde.

Dort sitzen eine Mutter ( Bettina Lenz) und ihre Tochter (Johanna Lenz) am Tisch. Das Mädchen ist traurig. Es hat keine Freunde, darf aufgrund einer Verletzung nicht zur Schule und lässt sich von der Mutter die Weihnachtsgeschichte erzählen. Ihre Erzählung wird szenisch unterbrochen von den Engeln und einem singenden Stern (Emily Büscher). „Dann waren Maria und Josef auch auf der Flucht, so wie wir“? fragt das Flüchtlingskind. „Ja, aber mit dem Unterschied, dass wir auf der Suche nach Frieden waren und den haben wir jetzt hier gefunden“, erwidert die Mutter. Das Mädchen hätte auch gerne einen Weihnachtsbaum und Geschenke. Doch die Mutter hat kaum Geld und muss viel arbeiten. So sitzt das Flüchtlingskind traurig am Fenster und wird dort von drei Schulkindern (Miriam und Kira Wagner sowie Adele Lenz) bemerkt. Die Kinder wissen – da wohnen Flüchtlinge. „Und die sind arm und haben fast sehr wenig. Wie wäre es, wenn wir das Mädchen am Weihnachtstag besuchen und etwas vorbeibringen“. Die Schulkinder handeln und zeigen, wie leicht es ist, einem anderen Menschen allein schon mit einem Besuch und Anteilnahme Freude zu bereiten.

Diese kindgerechte Geschichte mit Bezug zur aktuellen Realität stammt aus der Feder von Rosi Bechtel, die bei der Aufführung am Heiligabend in der Erlöserkirche auch Regie führte. Die Botschaft kam bei Erwachsenen, aber auch bei den jüngeren Kindern gut an. Pfarrer Uwe Völkel hatte den Gottesdienst kindgerecht mit vielen Liedern gestaltet, die von Uta Rodenbeg begleitet wurden. Der Familiengottesdienst war für viele ein schöner Einstieg in den Heiligen Abend, bevor in den Familien die Kerzen am Weihnachtsbaum angezündet wurde.