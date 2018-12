Damit haben dann doch die wenigsten gerechnet. Ein Stier in der Christmette? Ja, das geht. Zumindest als feuerrote Figur „El Toro“, die der Pfarrer als Souvenir aus dem Spanien-Urlaub mitgebracht hat. Und die er – ja tatsächlich! – beim Klang von „Stille Nacht“ auf den Altar der Martinuskirche stellt, um seiner Weihnachtsbotschaft ganz plastisch Ausdruck zu verleihen.

„Kampfeswille und Angriffslust“ – die stierischen Eigenschaften, findet Klaus Lunemann, können jedenfalls auch Grevens Christen nicht schaden. „Sich besinnen und engagieren, aufstehen, selber aktiv werden“ – dazu ruft der katholische Stadtpfarrer in seiner Predigt an diesem Weihnachtsfest mit Nachdruck auf.

Es ist ein Ruf, der hunderte Kirchgänger erreicht. Ausnahmsweise. Denn anders als sonst füllen sich Grevens Gotteshäuser zum Fest der Feste, besonders am Heiligen Abend, stets bis zum letzten Platz.

In der evangelischen Christuskirche beispielsweise stehen, sitzen und hocken die Mütter und Väter, die Omas und Opas mit Steppke auf der Schulter, um zumindest einen kurzen Blick auf das Krippenspiel zu erhaschen. Und um jener Botschaft zu lauschen, die Pfarrer Jörn Witthinrich auf eine prägnante Formel bringt: Gott zeige Menschlichkeit in Christus, so Witthinrich. „Und wir sollten es ihm nachtun.“

Die Orgel spielt derweil ganz klassisch „Stern über Bethlehem“, während Maria mit Schwangerschaftsbauch, Hirten mit Filzhüten und die samtgekleideten Heiligen Drei Könige nach und nach ihre Auftritte absolvieren.

Als eine blutjunge Darstellerin in der Engelsrolle schließlich ein „frohes Fest“ wünscht, geht ein kollektives Schwärmen durch den Kirchenraum. So bewegend, so schön kann Weihnachten sein.

Aber eben auch nachdenklich stimmen, wenn Menschen unter Krieg, Terror oder Armut leiden müssen. Daran erinnert wiederum Klaus Lunemann in St. Martinus: „Egoismen, Nationalismen, Waffenklirren statt Hunger stillen“, zählt er auf. Da gebe es einiges, was ihn, „was uns alle“ aufregen müsse. Gerade an Weihnachten.

Halt macht Lunemann dabei selbst an der eigenen Institution Kirche nicht. Was sich dort in Sachen sexuellen Missbrauchs an Abgründen aufgetan, an Verbrechen offenbart habe, sei beschämend. Das Vertuschen, Verharmlosen, Relativieren müsse ein Ende haben. „Es gilt aufzudecken, zu benennen und zu verändern“, nimmt er kein Blatt vor den Mund.

Und landet dann am Ende wieder bei jenem Symbol für die Kampfeslust, dem Stier aus dem Andalusien-Trip, den Lunemann vom heimischen Küchentisch in die Kirchenkrippe zwischen Maria, Josef und Christuskind holt. Als Zeichen für einen „Gott, der für uns brennt“. Und als Hinweis, „aufzustehen, wo es nötig ist“.