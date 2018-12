Blaudruck hat seinen Ursprung in Indien. Holländer brachten das Reserveverfahren zusammen mit der Indigo-Farbe im 16. Jahrhundert nach Europa. Jeremias Neuhofer holte es schließlich nach Deutschland. „Er hat sich das bei den Holländern abgeschaut und 1699 in Augsburg die erste deutsche Blaudruck-Werkstatt eröffnet“, informiert Elke Schlüter von der Blaudruckerei Lüdinghausen. Sie selbst kam 1980 mit der alten Technik in Berührung, als sie während ihres Textildesign-Studiums in Münster als Näherin arbeitete. „Nach dem Examen habe ich mich direkt selbstständig gemacht“, verrät die heute 62-Jährige. Zunächst war sie in Nordkirchen tätig, seit 1986 ist sie mit ihrer Blaudruckerei in der Steverstadt ansässig. Titel