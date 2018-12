Sein Lebenslauf, sein Wirken als politischer Journalist und seine Werke werden vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund präsentiert. Die Referenten, Bernd Vogt (ehemaliger Schulleiter am Clemens-Brentano-Gymnasium Dülmen) und Patrik Gremme (der am Klavier und an der Gitarre für musikalische Zwischentöne sorgt), garantieren einen ebenso unterhaltsamen wie informativen Abend.

Karten für den literarisch-musikalischen Vortrag gibt es in den folgenden Vorverkaufsstellen: DübjohannSchreibwaren, Saerbecker Straße 49; Buchhandlung Cramer und Löw, Marktstraße; Stadtbibliothek, Kirchstraße; Moro Neno, Grevener Landstraße 1; Greven Marketing, Fritz-Pölking-Platz; auf der KI-Homepage (Karten liegen an der Abendkasse bereit); sowie an der Abendkasse.

Karten kosten im Vorverkauf 13 Euro (erm. 11 Euro) und an der Abendkasse (soweit noch Tickets verfügbar) 15 Euro (erm. 13 Euro).