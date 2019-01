Eine schöne Bewegung, die erst mal gar nicht zu dem Büro der Ehe-, Familien- und Lebensberatung in der Münsterstraße passen will, das Frank-Lösing leitet. Es ist ein Angebot des katholischen Bistums Münster.

„Aber unser Angebot steht jedem offen“, sagt Frank-Lösing, die Theologie studiert, sich aber wie die anderen Mitarbeiterinnen hier psychotherapeutisch weitergebildet hat. „Wir hatten auch schon gleichgeschlechtliche Paare ohne Konfession hier. Und Muslime.“

Drei von vier Klienten, die zur ELF-Beratung kommen, haben Probleme in ihrer Paarbeziehung. 69 Männer und 92 Frauen wurden im vergangenen Jahr beraten. Frauen erleben offenbar Sorgen intensiver als Männer. Frank-Lösing: „Die sprechen eher Themen an. Männer denken länger, das regelt sich schon wieder.“

Die Beraterin ist seit 25 Jahren aktiv. Und in dieser Zeit hat sich viel verändert. „Es ist nicht mehr so, das die Frau ihre Berufstätigkeit aufgibt in einer Beziehung“, sagt sie, „wenn darüber nicht gesprochen wird, ist es problematisch.“

Gleichzeitig gebe es aber heute ein anderes „diskursives“ Verhalten. Es gibt keine Scheu vor Rat. „Der Schritt, sich Hilfe zu holen“, sagt Frank-Lösing, „ist nicht mehr so groß.“ Wenn die Paare erst einmal in ihrem Beratungszimmer sitzen, ist oft schon der erste Schritt zu einer Lösung getan.

Helle Wände, gemütliche Stühle, das Beratungszimmer strömt Ruhe aus. Die Stühle stehen im Dreieck, jeweils mit dem größtmöglichen Abstand voneinander. „Aber oft rücken die Partner ihre Stühle schnell zusammen“, sagt die Beraterin. Auch das ein Zeichen dafür, dass man eine Lösung gemeinsam sucht.

Paare mit Kindern haben einen gesetzlichen Anspruch auf eine Beratung, unabhängig vom Einkommen ist sie kostenlos. Kommunen und Kreis übernehmen die Deckungslücke, drei Viertel der Kosten übernimmt das Bistum Münster.

Die Fälle sind unterschiedlich. Häufig scheitern Eltern an ihrem straff getakteten Alltag. Kinder, Arbeit, Freizeit sollen unter einen Hut gebracht werden. Die Beziehungen nach außen leiden, nach innen findet oft keine gute Kommunikation mehr statt. Die Paarbeziehung hat sich abgenutzt, der Sex funktioniert nicht mehr. „Abends“, sagt Frank-Lösing, „sind die Leute nur noch platt.“

Sie hat das Bild von einem Beziehungskonto. Am Anfang zahlt man viel herein, die Emotionen sind wie virtuelles Beziehungsgeld. „Aber das braucht sich auf“, sagt die Therapeutin, „es kann auch ins Minus kommen.“

Jedenfalls entwickelt sich so etwas wie eine „Negativspirale“, aus der Betroffene alleine nicht herauskommen.

Nicht nur Paare kommen in die Beratung. Auch Menschen, die unter Einsamkeit, Selbstwertverlust, Mobbing leiden. „Auch diese Beratung ist für jeden völlig kostenfrei“, sagt die Beraterin, „wir bieten Unterstützung für alle, die sich in schwierigen Situationen befinden.“

Ursula Frank-Lösing sitzt ruhig auf ihrem Stuhl. Man merkt, dass sie lieber zuhört, als selbst von ihrer Arbeit zu erzählen. Aber dann taut sie auf und berichtet davon, wie man durch Gespräche Lösungen findet.

Sie macht ihre typische Bewegung: „Schön, wenn es bröckelt.“